Da una sponda all'altra di Milano? Bakayoko può passare all'Inter

© foto di Federico De Luca

Importante novità sul futuro di Tiemoué Bakayoko, raccontata oggi dal tabloid britannico The Sun. Il francese dovrebbe tornare a Londra, visto che il Milan non lo riscatterà per 35 milioni di sterline dai Blues. Solo formalmente, però: secondo il giornale britannico, infatti, Bakayoko potrebbe restare a Milano per andare all'Inter, alla corte di Antonio Conte.