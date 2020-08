Da una stagione all'altra in 2 settimane? Gattuso: "Dovremo fare meno danni possibili"

vedi letture

Come si passa da una stagione all'altra in 2 settimane? Questa è una delle domande a cui ha risposto il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso, in conferenza stampa, direttamente dal ritiro di Castel di Sangro: "Infatti, è solo un nuovo campionato. Abbiamo speso tanto, per 45 giorni s'è fatto un altro sport, ogni 3 giorni, si faceva fatica a preparare ogni partita in sala video, dovremo essere bravi a fare meno danni possibili, non perdere giocatori e stare attenti. Farà bene chi perderà meno giocatori, tra poco partiranno già per le nazionali, è un calcio diverso, nuovo, non ci faremo trovare impreparati".

Clicca qui per rileggere tutte le dichiarazioni di Gattuso!