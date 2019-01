Da USA '94 a Pulisic. L'evoluzione milionaria del calcio made in USA

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da USA '94 ai 64 milioni di euro per Christian Pulisic. La crescita del calcio americano negli ultimi anni è stata esponenziale, dalle infrastrutture all'organizzazione della MLS, passando ovviamente dai talenti made in USA. Dopo l'imput avuto col Mondiale del '94, infatti, il numero di giocatori approdati in Europa dal cosiddetto soccer è andato sempre in crescendo. Dal precursore Alexis Lalas (protagonista dentro e fuori dal campo all'epoca col Padova), fino alla grande svolta dei Mondiali in Corea del Sud e Giappone del 2002, dove gli USA arrivarono ai quarti di finale anche grazie ad elementi interessanti come Tim Howard, Landon Donovan e DaMarcus Beasley.

Successivamente dal vivaio del calcio stars and stripes sono usciti elementi che hanno anche militato in Italia come ad esempio Oguchi Onyewu, difensore centrale che ha vestito (senza troppa fortuna la maglia del Milan) e Michael Bradley, centrocampista messosi in mostra con Chievo e Roma. Ma non solo. A fronte di giocatori come Donovan e Dempsey (i migliori marcatori dell nazionale statunitense), a catalizzare soprattutto l'attenzione mediatica del calcio europeo è stato Freddy Adu. Considerato un prodigio già all'età di 13 anni, l'attaccante di origini ghanesi non è poi riuscito a fare il salto di qualità in Europa, fallendo prima il provino col Manchester United di Ferguson e poi le esperienze con Benfica e Monaco.

Adesso, probabilmente, il vero Freddi Adu, il vero talento del calcio USA si chiama Christian Pulisic. Attaccante esterno, eclettico, che dalla prossima stagione vestirà la maglia del Chelsea. Un classe '98 arrivato in Bundesliga giovanissimo, a 16 anni, ma già capace di imporsi ad alti livelli. Da luglio come detto, la grande chance. Per confermare il proprio valore, per confermare la fiducia del Chelsea che per lui ha speso 64 milioni di euro (il calciatore americano più pagato di sempre), ma soprattutto per confermare l'ascesa del calcio USA che sempre più si sta adattando a quello europeo.