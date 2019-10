Da Varriale a Pistocchi: levata di scudi sui social dopo Napoli-Atalanta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

#NapoliAtalanta è in questo momento la prima tendenza su twitter in Italia. Fa molto discutere il gol del 2-2 firmato Josip Ilicic, una rete arrivata sugli sviluppi di un'azione nata a seguito di una cintura di Kjaer su Llorente nell'area della Dea non sanzionata. Di seguito i tweet del momento che si scagliano contro la decisione dell'arbitro Giacomelli e del VAR.

Niente commenti, niente pagelle. Questa non è una partita, ma una rapina a mano armata. Il campionato di Serie A è una farsa. Il VAR è inutile.

Gli arbitri inadeguati. Hanno rovinato una partita bellissima. Una vegogna. Il calcio la avete ucciso voi.#NapoliAtalanta — Marco Di Maro (@MarcoDiMaro) October 30, 2019

Come si può considerare normale l'intervento di Kjaer ? Abbiamo visto dare rigori per molto meno #NapoliAtalanta — Massimo Caputi (@MassimoCaputi) October 30, 2019

La mancata concessione da parte di Giacomelli del calcio di rigore per fallo di Kjaer su Llorente e la mancata chiamata alla OFR da parte del VAR Banti sono l’immagine più efficace del degrado della serieA. Una fiction che ormai non diverte più nessuno ma fa pena. Tanta pic.twitter.com/VrQa1uapE7 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) October 30, 2019