Da Vecino contro la Lazio a Icardi nel derby. Inter regina del last minute

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

La "zona Cesarini" è la "comfort zone" dell'Inter 2018-19. Il gol decisivo di Mauro Icardi nei minuti di recupero è infatti il settimo avvenuto nell'ultimo quarto d'ora di gara in questo campionato. Nessuno come la Beneamata che ha risalito la corrente fino al terzo posto in classifica grazie a una incredibile serie di colpi di coda. Il derby vinto al 92' è il secondo incontro deciso nei minuti di recupero dopo il successo contro la Sampdoria, mentre contro Fiorentina e Spal il gol decisivo è arrivato nell'ultimo quarto d'ora. Contro Bologna e Cagliari i gol sono solo serviti a sigillare definitivamente partite che la squadra stava già conducendo. Una squadra che non molla mai, questa Inter, imprevedibile o meglio ancora "pazza" come canta l'inno. Senza scordare la Champions League e il ribaltone contro il Tottenham. Da quell'incredibile rimonta (86' Icardi e 92' Vecino) l'Inter non si è fermata più. Una partita, quella contro gli Spurs che non ci sarebbe mai stata se non ci fosse stato quel 20 maggio e il 3-2 alla Lazio, tutto negli ultimi 12 minuti. Da quel rigore di Icardi prima e il gol di Vecino poi è nata questa Inter che non si arrende mai.

Questi i gol nell'ultimo quarto d'ora dell'Inter in Serie A 2018-19:

BOLOGNA-INTER 0-3 - 82' Candreva (0-2), 85' Perisic (0-3)

SAMPDORIA-INTER 0-1 - 94' Brozovic

INTER-FIORENTINA 2-1 - 77' D'Ambrosio (2-1)

INTER-CAGLIARI 2-0 - 89' Politano (2-0)

SPAL-INTER 1-2 - 78' Icardi (1-2)

INTER-MILAN 1-0 - 92' Icardi