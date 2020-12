Da Verre a Yoshida, per la Sampdoria un Natale ricco di scadenze e rinnovo

Sarà un Natale ricco di trattative per la Sampdoria. Sono iniziati di dialoghi per il rinnovo di Verre, in scadenza nel 2021: l'affare dovrebbe andare in porto perché il giocatore potrebbe risultare prezioso anche in chiave mercato. Per quanto riguarda Yoshida, l'obiettivo dei blucerchiati è quello di prolungare a cifre inferiori rispetto agli attuali 1,5 milioni a stagione. Anche per Albin Ekdal si può ragionare del rinnovo, mentre è molto più complicato il discorso legato a Gaston Ramirez. Per Tommaso Augello, in scadenza nel 2023, si lavora al rinnovo fino al 2025. Discorso dimile per Omar Colley, il cui contratto scadrà nel 2022 e che è cercato da diversi club inglesi. Lo riporta Tuttosport.