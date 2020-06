Da Vibo Valentia alla Capitale: ecco chi è Lo Schiavo, nuovo capo scout della Roma

Un po' di Serie C nella Roma che sta per nascere . Con il nuovo organigramma, infatti, il ruolo di direttore sportivo dovrebbe essere affidato a Morgan De Sanctis, che sarà affiancato da Simone Lo Schiavo, attuale ds della Vibonese, che sarà il nuovo capo degli osservatori del club giallorosso .

Trentaquattro anni, Lo Schiavo è uno dei direttori sportivi più giovani di tutta la Serie C, quello che ha contribuito a portare il club calabrese tra i professionisti. Da sempre calciofilo, e con un passato nelle giovanili della Vibonese, ha mosso i primi passi “dietro la scrivania” nel ruolo di osservatore. Ma tutto cambiò nel 2017, quando conobbe l'attuale Dg rossoblù Danilo Beccaria: la Vibonese era in D dopo i playout persi contro il Catanzaro, ma Beccaria vide in Lo Schiavo delle potenzialità, tanto da decidere di affidargli il compito, arduo… di riportare la Vibo dove l’avevano lasciata. Sfida vinta: la squadra era a -13 dal Troina capolista, ma non arrestò mai la corsa, tanto da vincere lo spareggio ai rigori e scrivere così un pezzo di storia non solo del club ma della città.

Altre due ottime stagioni nella sua terra di origine, che gli ha permesso anche di capire quella che è la giusta via per muoversi nel calcio: dove è necessario, soprattutto con i calciatori, instaurare prima rapporti umani e poi professionali. Così come con i direttori, spesso più anziani di lui.

Che anche nel mondo della Serie A sarà uno tra i dirigenti più giovani. In Finlandia, una ragazza più giovane di Lo Schiavo è già Premier, l'Italia non è un paese per giovani: ma il direttore guarda al futuro. La strada da percorrere inizia adesso.

Veni, vidi… Vibo.

Ah no, Roma caput mundi.