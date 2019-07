Da Vignato a Kiyine e Leris: asta tra A ed Europa per i gioielli del Chievo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione odierna de L'Arena fa il punto sul futuro dei giocatori più interessanti di casa Chievo Verona. Per un Emanuel Vignato che fa gola al Bayern Monaco, c'è un Mehdi Leris sul quale c'è in pressing l'Atalanta. Poi Sofian Kiyine: il centrocampista è in uscita, sul giocatore ci sono Parma e Torino ma non c'è stata ancora un'offerta concreta.