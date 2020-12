Da Walukiewicz a Zappa e Sottil. Il progetto Cagliari si basa (anche) sui giovani in rampa di lancio

vedi letture

Il progetto del Cagliari è chiaro. Crescere in modo costante, stabilizzarsi nelle zone medio-alte della classifica e perché no sognare un posto in Europa. Per farlo, la società del presidente Giulini ha scelto di lavorare in modo mirato sul mercato andando a prendere giocatori di esperienza, come Godin quest'anno e Nainggolan lo scorso, ma pure tanti giovani di talento ed in rampa di lancio.

In rosa erano già presenti Sebastian Walukiewicz e Andrea Carboni: difensori centrali rispettivamente classe 2000 e 2001, già in questo avvio di stagione hanno fatto vedere un buon percorso di crescita e lasciato intendere che il futuro può davvero essere loro. A quelli che già c'erano, in estate, sono stati aggiunti diversi giovani di belle speranze: Alessandro Tripaldelli, dopo qualche problema fisico, sta trovando continuità e le prestazioni stanno salendo di tono. Dall'altra parte, a destra, ecco Gabriele Zappa: arrivato in estate dal Pescara, ha giocato tutte le 10 di campionato, la maggior parte da titolare, e messo a segno 3 assist. Qualche passo più avanti, a destra o a sinistra, c'è il '99 Riccardo Sottil: arrivato in estate dalla Fiorentina, con Di Francesco sembra aver trovato un modulo adatto alle sue qualità e un allenatore che crede molto in lui. E i risultati si vedono, con la continuità che gli sta regalando sempre maggiore sicurezza nelle giocate.