© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto sulla caccia al mediano per la Roma. I nomi sono quelli di Julian Weigl del Borussia Dortmund, ventitreenne chiesto in prestito ai tedeschi. Poi Diadie Samassekou del Red Bull Salisburgo e occhio pure al belga Leander Dendoncker, che al Wolverhampton non si è ambientato.