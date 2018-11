Da Wembley al match di Belgrado: le gare delle avversarie delle italiane

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il primo a giocare sarà il Real Madrid, ma la sfida più complicata sarà senza dubbio quella del Tottenham. Cosa fanno le avversarie europee delle squadre italiane nel weekend, chi affronteranno?

Le merengues, prima di affrontare la Roma, scenderanno in campo contro l'Eibar, tredicesimo in Liga, dove invece il Real occupa il sesto posto. Sempre in Spagna, poco più tardi, alle 16.15 di sabato, il Valencia avversario della Juve giocherà contro il Rayo Vallecano. Stagione complicata per i pipistrelli: classifica alla mano è addirittura una sfida diretta, quindicesimi contro diciannovesimi. Derby di Londra per il Tottenham quarto in Premier League, che alle 18.30 di sabato giocherà contro il Chelsea terzo.

Sfida al vertice per la Stella Rossa che mercoledì sarà di scena al San Paolo di Napoli: prima, sabato alle 19, la squadra più titolata di Serbia se la dovrà vedere contro il Radnicki Nis. Prima contro seconda, la storia contro la rivelazione. Sabato sera l'Apollon (avversario della Lazio) ha l'ultima occasione per riaprire il campionato: a due partite dalla fine ospita l'Alki Oroklini dodicesimo. La squadra di Limassol vincendo andrebbe a -1 dalla concittadina AEL, con una giornata soltanto alla fine del campionato. Ultimo non ultimo, anche perché nel modesto campionato lussemburghese il Dudelange è secondo, gli avversari del Milan giocheranno domenica pomeriggio contro il Victoria Rosport.