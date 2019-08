Da Yilmaz ad Adebayor: Lecce, è caccia al grande nome per la salvezza

© foto di Stefano Di Bella

Per una neopromossa, raggiungere l'obiettivo della salvezza non è mai facile. Un anno fa ci riuscì solo il Parma, che pure raggiunse l'obiettivo tra mille peripezie, nonostante uno strepitoso girone d'andata. Le altre due, Empoli e Frosinone, non sono state in grado di confermarsi in un campionato che non risparmia chi si fa trovare impreparato e cura poco anche il più minimo dettaglio.

Occhio alla spesa e ambizione - Una lezione che a Lecce sembrano aver già imparato. Lo sa bene il presidente Sticchi Damiani, che da buon professore conosce bene la storia e sta provando ad allestire una squadra in grado di essere competitiva, con un occhio al budget a disposizione e un altro alle possibilità che il mercato spesso riserva. Così, la dirigenza dei salentini sta pensando di regalare ai propri tifosi un pezzo da 90 per l'attacco: non bastano Gianluca Lapadula e Diego Farias, ci vuole un nome che scaldi il cuore del pubblico (il cui entusiasmo è gia alle stelle e lo testimonia il numero degli abbonamenti sottoscritti) e faccia sognare davvero. Da Burak Yilmaz a Kostas Mitroglou, fino ad Emmanuel Adebayor, le idee sono tante, forse impossibili da realizzare. A Lecce, però, hanno tutta l'intenzione di provare a rendere concreti i sogni estivi e alzare l'asticella.