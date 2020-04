Da Zaniolo a Mancini, tornata l’impronta azzurra della Roma: già 11mila minuti degli italiani

vedi letture

Petrachi nella sua conferenza stampa d’insediamento lo aveva detto: al di là dei profili giovani, ben vengano gli italiani. La Roma, in piccolo, ha provato a ricreare quello che la Juve per anni ha costruito con il blocco azzurro. Il diesse, infatti, ritiene fondamentale il senso di appartenenza all’interno di una squadra, caratteristica sicuramente più presente in chi è nato nel nostro paese piuttosto che in uno straniero. I giallorossi, infatti, nelle ultime due stagioni sembrano aver dato una svolta importante in tal senso. Se lo scorso anno gli azzurri erano 8 e alla fine della stagione i minuti totali tra campionato e coppe toccavano quota 14.823, quest’anno ci sono due italiani in più e con almeno 13 partite partite ancora da giocare il loro minutaggio ha già raggiunto gli 11.803 giri d’orologio.

Insomma di minuti a disposizione per giocatore ce ne sono ancora 1170 e Fonseca alla ripresa degli allenamenti potrà contare su praticamente tutta la rosa. E’ facile dunque pensare che si supererà il record della scorsa stagione nonostante quest’anno gli infortuni abbiano tenuto a lungo fuori dai giochi i vari Zaniolo, Zappacosta, Pellegrini e Cristante. Senza i loro stop il minutaggio sarebbe stato indubbiamente più alto e a guidare questa speciale classifica per ora è Mancini dopo averne giocati 2665. Con lo stesso tempo, lo scorso anno, sarebbe stato terzo dietro a Cristante e Florenzi e avrebbe centrato il podio anche nelle stagioni 17-18, 16-17 e 15-16. Bisogna praticamente tornare alla seconda stagione di Garcia per rivedere in rosa 10 italiani e un minutaggio totale più elevato (15.831). La Roma di Fonseca è sulla buona strada e quanto riprenderà il campionato saranno tutti, o quasi, abili e arruolati.