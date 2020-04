Da Zaniolo a Smalling: chi parte, chi resta e chi è in dubbio in casa Roma

In Italia regna il caos più totale intorno al mondo del pallone, il Governo non ha ancora dato il via libera alla ripresa degli allenamenti e questo non fa che aumentare lo stato di incertezza su inizio e fine del campionato e di conseguenza sul calciomercato. Sessione di trattative che in casa Roma non sarà per niente facile tra situazioni in bilico e partenti sicuri che costringeranno Petrachi a trovare dei sostituti. Partendo da quelli più sicuri di rimanere a Trigoria, troviamo sicuramente Pau Lopez visto l’investimento da 23 milioni fatto appena l’estate scorsa. Abbastanza certi di una riconferma anche Kolarov, Santon, Cetin, Mancini e Ibanez, mentre tra il centrocampo e l’attacco, a meno di sorprese, dovrebbero restare Pellegrini (con un nuovo contratto senza clausola), Villar, Veretout, Zaniolo, Carler Perez, Kluivert e Dzeko.

DUBBI - Diverse, però, sono le situazioni in bilico. A partire da quei prestiti arrivati dalla Premier che la Roma vorrebbe confermare, ma che le dinamiche di mercato stanno rendendo difficile. Su tutti c’è Smalling: se il braccio di ferro con lo United dovesse continuare sarebbe difficile immaginare una sua permanenza e lo stesso discorso vale per Mkhitaryan e l’Arsenal. Qualche chance in più ce l’ha Zappacosta che potrebbe rinnovare il prestito di un anno. Così facendo Petrachi potrebbe pensare a una sistemazione diversa da Trigoria per Bruno Peres e Spinazzola. Le due plusvalenze importanti, invece, potrebbero essere trovate in Under e Cristante. Il primo ha richieste in Premier, mentre il secondo piace alla Juve, ma fin quando non sarà pubblicata la semestrale (30 aprile), non si potrà dire con certezza di quanto la Roma abbia bisogno dalle sue cessioni.

PARTENZE - Valutazioni dalle quali prescindono calciatori come Jesus (4 presenze in stagione), Fazio, Perotti, Kalinic e Pastore, ormai arrivati al loro epilogo naturale nell’avventura capitolina. Lo smaltimento di questi ingaggi permetterebbe alla Roma un cospicuo risparmio su un monte stipendi decisamente alto e in contro tendenza con la nuova policy giallorossa. A questi nome, probabilmente, potrebbe aggiungersi anche Mirante. Il portiere sta valutando se terminare o meno il prossimo anno la carriera da calciatore e, così fosse, proverebbe a farlo da titolare in una realtà minore.