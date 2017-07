Da Zapata a Zapata. Torino, i prossimi cinque colpi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Torino lavora per migliorare un organico che vuole ambire alla qualificazione alle coppe europee. Mantenuto in rosa Belotti, almeno per il momento, servono rinforzi in quasi tutti i reparti.

Duvan Zapata - Il Napoli chiede una cifra altissima, intorno ai 30 milioni di euro, il Toro è stabile sui 15 più bonus. La sensazione è che le parti si possano comunque avvicinare fra qualche giorno.

Cristian Zapata - Gli omonimi si attraggono. I granata seguono anche il colombiano del Milan per puntellare una retroguardia che ha già un nome nuovo come quello di Lyanco, prelevato dal San Paolo.

Gabriel Paletta - Più o meno stesso discorso per l'altro giocatore rossonero. Uno dei due arriverà, nonostante l'inserimento del Sassuolo nella corsa all'italoargentino. 500 mila euro l'offerta più un triennale da 900 mila: può essere la chiave di volta.

Godfred Donsah - Il centrocampista dovrebbe arrivare in granata entro venerdì per una cifra da 5-6 milioni di euro. Possibile che al ghanese venga poi offerto un contratto quinquennale.

Mbaye Niang - Forse il nome più altisonante del lotto, perché il Milan potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto. Il francese andrebbe a rinforzare una batteria di tutto rispetto se dovessero rimanere Belotti, Iago Falque, Ljajic, Boye e arrivare Zapata. Forse un po' troppi...