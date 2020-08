Da ZIyech a Werner, fino all'obiettivo Havertz: il Chelsea torna protagonista sul mercato

Il quarto posto in campionato e la finale di FA Cup persa contro l'Arsenal devono essere solo il punto da cui partire per tornare grande, in patria e in Europa. Il Chelsea di Frank Lampard è uno dei protagonisti assoluti delle prime settimane di mercato; merito anche di Roman Abramovich, che probabilmente ha ritrovato quella voglia di competere ad alti livelli (dopo la fine del blocco sui trasferimenti) e che adesso punta a insidiare il dominio di Manchester City e Liverpool, inarrivabili nelle ultime tre stagioni. La qualificazione in Champions League, ovviamente, è una manna dal cielo e sarà fondamentale per attirare i grandi obiettivi estivi: dopo aver preso Hakim Ziyech e Timo Werner, i Blues non vogliono fermarsi e puntano ad altri pezzi da 90.

Prima Havertz, poi il portiere - Una vera e propria rivoluzione, sotto il segno dei giovani e di Frank Lampard, che in poco tempo ha convinto tutti e ha dimostrato di poter essere il mentore perfetto. Da Mount a Pulisic, fino a Tomori e James, sono tanti i talenti valorizzati dall'ex centrocampista, che ora punta a fare il salto di qualità grazie anche a una rosa sempre più forte. Kai Havertz potrebbe essere il prossimo rinforzo: un giocatore che, a soli 21 anni, ha già impressionato tutti con le sue straordinarie doti tecniche e atletiche. Poi sarà la volta del portiere, perché Kepa è stato un flop. Nick Pope e Jan Oblak sono pronti a difendere i pali della formazione londinese, mentre sulla corsia sinistra si valutano attentamente i profili di Ben Chilwell e Robin Gosens, in sostituzione di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Il nuovo Chelsea promette di dare spettacolo e di riconquistare la ribalta.