Da Zizou a Conceicao, tutti i nomi per il dopo Allegri

© foto di Federico Gaetano

Tuttosport fa il punto sui prossimi possibili allenatori della Juventus. Da Zinedine Zidane a Simone Inzaghi, passando per Deschamps financo a Simeone. L'ultima idea, se Allegri dovesse lasciare il club bianconero, è quella di Sergio Conceicao, allenatore che ha vinto il campionato con il Porto e che in patria considerando come il nuovo Mourinho.