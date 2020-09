Da Zoet ai prossimi cinque colpi già definiti. Cosa ha fatto lo Spezia questa settimana

La prima volta non si scorda mai. La Spezia non aveva mai vissuto un calciomercato per affrontare la Serie A. Lo sta facendo in questa estate e, un pezzo alla volta, va costruendo la squadra per affrontare questo esordio.

Tra i pali c'è Zoet, liguri scatenati. Salutato Scuffet, gli aquilotti hanno portato in Italia l'estremo difensore olandese Jeroen Zoet. Ma ovviamente la lista degli acquisti non finisce qui: è imminente la chiusura per Kevin Agudelo dalla Fiorentina, a centrocampo arriverà anche Lucien Agoume dall'Inter. Vicinissmo Dell'Orco a sinistra, dal Sassuolo lo Spezia è prossimo a prelevare anche Riccardo Marchizza. E Daniele Verde è a un passo dal ritorno in Serie A, tre anni dopo.

Le suggestioni. Il ritorno di Nzola dal Trapani non può definirsi tale, ma è una delle priorità. In settimana, allo Spezia si è invece proposto lo svincolato Yaya Touré: qui sì, viaggiamo nel campo delle ipotesi belle e affascinanti, ma chissà quanto realizzabili. Più semplice arrivare a Riccardo Saponara, che ritroverebbe il ds Meluso dopo l'esperienza comune al Lecce. Sullo sfondo, anceh l'idea Juan Iturbe: proprio a inizio settimana, il presidente del Pumas ha aperto alla possibilità, ma l'affare resta complicato.