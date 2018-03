Dabbur: "Con la Lazio non sarà un vantaggio il ritorno in casa"

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

La Lazio affronterà il Salisburgo nei quarti di finale di Europa League. Il pericolo pubblico numero uno per i biancocelesti sarà l'attaccante Munas Dabbur, 22 reti in 41 partite stagionali. L'israeliano è stato intervistato da lalaziosiamonoi ed è tornato sulle sfide precedenti in Europa: "Abbiamo giocato davvero bene. Per noi non ha fatto una grande differenza casa e trasferta. E neanche affrontare l’andata a San Sebastián o Dortmund. Per quanto mi riguarda non credo ci sia un effettivo vantaggio. Per noi la Lazio è un avversario davvero forte, ma siamo contenti di poter giocare contro una squadra così famosa e di un campionato tanto importante. Non pensiamo però alla semifinale, siamo altamente concentrati sul doppio confronto che ci attende. Chi ruberei alla Lazio? Rispettiamo ciascuno dei loro giocatori, hanno un grande potenziale. Ma i miei genitori mi hanno detto di non rubare".