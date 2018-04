Dabbur e Berisha osservati speciali nella notte dell'Olimpico: esame superato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Mi piace Berisha e lo sto seguendo da tempo perché è bravo, così come Dabbur". Parole e musica di Igli Tare, il direttore sportivo della Lazio che ha svelato nel prepartita di ieri due obiettivi dei capitolini per la prossima sessione di calciomercato. E i due giocatori non hanno deluso le attese: l'attaccante israeliano, obiettivo anche della Fiorentina, ha propiziato (con furbizia e un pizzico di fortuna) entrambe le reti degli ospiti, mentre il centrocampista kosovaro è sempre stato nel vivo della manovra e freddo dal dischetto. Di Moanes Dabbur sorprende la grande reattività e l'enorme spirito di sacrificio a servizio dei compagni di squadra, caratteristiche che lo renderebbero il perfetto vice-Immobile nella Lazio che verrà. Valon Berisha, invece, è il classico tuttocampista, che non dà punti di riferimento (parte largo a sinistra ma tende sempre ad accentrarsi) e cerca spesso l'uno contro uno; non si può paragonare a Milinkovic-Savic, ma in un campionato tattico come la Serie A può indubbiamente crescere. Tare, negli ultimi anni, non ha sbagliato un colpo e anche in questo caso sembra averci visto giusto, puntando due elementi di grande valore e prospettiva. La Lazio guarda già al futuro, Lipsia permettendo.