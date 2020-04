Dacourt: "I calciatori non possono essere obbligati a tagliarsi lo stipendio"

Ai microfoni di Centro Suono Sport, l'ex centrocampista giallorosso Olivier Dacourt parla del taglio stipendi che potrebbe riguardare la Serie A: "Non penso che i calciatori debbano essere obbligati a tagliarsi l’ingaggio, ognuno ha una propria responsabilità e dovrebbe aiutare la società se ne sente l’esigenza. I giocatori del Bayern Monaco hanno raccolto tanti soldi per scelta loro, non per un’imposizione esterna. Ci sono tante categorie con ingaggi importanti eppure si parla sempre dei calciatori. Quando ho lasciato la Roma sono andato all’Inter perché non vincevano lo Scudetto da molto e ho sempre amato le sfide. A Roma ho trascorso degli anni fantastici ma ho il rimpianto di non aver vinto nulla, mi è dispiaciuto tantissimo perché i tifosi lo meritavano".