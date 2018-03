Dagli altari alla polvere. Il viaggio dei tecnici italiani...con ritorno o senza

Fonte: Sportitalia

Dagli altari alla polvere. Un viaggio che nessuno vorrebbe intraprendere, specie se la professione che lo accompagna e contraddistingue è quella dell’allenatore, o almeno un excursus che non sempre prevede il biglietto di ritorno verso i lidi del grande calcio. Intendiamoci, c’è chi è riuscito nell’impresa, e l’esempio più significativo risponde al profilo di Maurizio Sarri: uno che prima di personificare la nouvelle vague del calcio spettacolo del nuovo millennio, ha costruito la sua corazza attraverso esperienze complicate ed esoneri che non hanno comunque mai minato la sua ferrea determinazione nel volersi affermare ai massimi livelli. Missione compiuta, con la ricerca di una vittoria importante che vada a consacrare un cammino irto di difficoltà ma ad ogni modo superato a testa alta ed i bello stile, come il tecnico del Napoli professa per i suoi giocatori. Altre situazioni possono essere portate a parziale supporto della tesi di cui sopra, nell’attesa di un’affermazione totale da perseguire attraverso la possibilità di giocarsi i traguardi di alta classifica: è innegabile, per esempio, che il peregrinare di Walter Zenga abbia costruito il profilo di un professionista di spessore, e che le forche caudine di qualche esonero immeritato, abbiano rafforzato la volontà di chi era stato fuoriclasse sul campo e ha dovuto affidarsi alla gavetta per affermarsi in un altro contesto dello stesso sport. Non è andata altrettanto bene a Ciro Ferrara: sette scudetti da formidabile difensore, e due concenti delusioni come allenatore di Juventus e Sampdoria, sino all’esonero con il Wuhan Zall in Cina che sta rappresentando l’ultimo segmento di una carriera non particolarmente soddisfacente. Hanno conosciuto grandi palcoscenici anche Christian Brocchi, pupillo di Berlusconi ai tempi del Milan e progetto di allenatore illuminato che sta completando la sua formazione alla scuola di Capello, e Clarence Seedorf che un’altra opportunità in una piazza blasonata come La Coruna, la sta vivendo senza grossi riscontri. Una situazione che, in piccolo, ha coinvolto anche profili talentuosi nelle premesse come Asta e Atzori, ma tuttora alla ricerca di una consacrazione che metta alle spalle gli ultimi dolorosi esoneri, magari sul solco di quel Marco Giampaolo che dopo le difficoltà di una fase di carriera crepuscolare, culminata con l’esonero di Cremona, si è riscoperto grande tecnico alla guida della Sampdoria attirando sul suo profilo i fari dei top club per il futuro. Esempio concreto che per il viaggio di cui sopra, quello che porta dagli altari alla polvere, esiste anche un biglietto di ritorno.