Dagli applausi alla crisi Mazzarri, il giro del Toro in 80 giorni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Squadra in tilt, tifosi arrabbiati e Filadelfia trasformato in un bunker. Walter Mazzarri questo film l’aveva già visto, appena sbarcato a Torino dopo l’improvviso esonero di Mihajlovic, ma non pensava di viverlo da protagonista in tempi così rapidi, riporta La Stampa. Da quel 4 gennaio, quando il tecnico livornese prese un Toro sotto choc per la sconfitta nel derby di Coppa Italia, sono trascorsi 80 giorni e il giro del mondo (granata) è già stato ampiamente completato. Mazzarri ha già vissuto tutto il bello e il brutto del Torino, passato in fretta dal sogno europeo alla contestazione.