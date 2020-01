Dagli elogi alle critiche è un attimo: De Zerbi deve ancora crescere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto De Zerbi è sicuramente uno degli allenatori giovani più preparati. Le sue squadre sono identificabili e giocano un calcio piacevole; oltre alla teoria e alle idee, c'è anche la capacità di applicare i concetti e metterli in pratica, che è spesso la parte più difficile del mestiere. Alle lodi e al riconoscimento della qualità del lavoro svolto sulle panchine di Foggia e Benevento, però, vanno affiancate anche le critiche per la scarsa continuità mostrata dal suo Sassuolo. Ogni volta che i neroverdi sembrano vicini al definitivo salto di qualità, si scoprono fragili e non riescono mai a dare l'impressione di poter arrivare oltre il centro della classifica.

Numeri preoccupanti - Anche quella in corso rischia di essere una stagione anonima per il club emiliano: dopo 19 giornate, sono appena 19 i punti conquistati; più che ai piani alti, bisognerebbe guardarsi alle spalle. Un rendimento al di sotto delle aspettative, perché il Sassuolo ha sicuramente una rosa importante e in grado di fare meglio dei risultati ottenuti finora. La squadra deve crescere, così come il suo allenatore, che adesso deve individuare qualche soluzione alternativa per uscire da una crisi davvero profonda. Sette partite senza vittorie sono tante e gli alibi (infortuni, squalifiche e sfortuna) reggono fino a un certo punto.