Dagli inizi in Ghana alla Juve. Asamoah porta duttilità all'Inter

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Duttilità. Questa la parola d'ordine che contraddistingue Kwadwo Asamoah, classe '88 ghanese attualmente alla Juventus ma prossimo giocatore dell'Inter. Nato calcisticamente nel Kaaseman, piccolo club del Ghana, fu notato e acquistato dal Liberty Professionals, squadra della capitale Accra, nel 2008. Lì fu notato e ingaggiato dal Bellinzona che poi lo girò in prestito al Torino. Coi granata sfiorerà l'esordio in Serie A, quindi l'estate successiva il passaggio all'Udinese in prestito con diritto di riscatto. L'esordio in Serie A, in bianconero, arriva nel gennaio 2009 da interno di centrocampo. Dopo 4 anni a Udine, nel 2012 ecco il passaggio alla Juventus. E proprio con i bianconeri di Torino Asamoah allargherà il suo raggio d'azione spostandosi sulla fascia, prima come soluzione tampone, poi in via definitiva. E proprio allo Stadium arrivano anche i tanti successi di squadra raccolti in carriera. Con la sua Nazionale, il Ghana, ha giocato da protagonista 3 Coppa d'Africa e due Mondiali. E ora, alla soglia dei 30 anni, ecco la nuova grande occasione con la maglia dell'Inter. Sperando in un posto da titolare che alla Juventus non gli è mai stato garantito al 100%.