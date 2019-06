Dagli USA: Mayorga ritira le accuse di stupro nei confronti di CR7

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le accuse di stupro nei confronti di Cristiano Ronaldo sarebbero state ritirate volontariamente lo scorso mese nella corte statale di Las Vegas. Non è chiaro se Katheryn Mayorga, l'insegnante che lo scorso 27 settembre denunciò l'asso portoghese della Juventus, abbia trovato un accordo con CR7 stesso, ma il portale Bloomberg dà per conclusa la vicenda. I legali delle due persone coinvolte non hanno per ora risposto alle richieste di chiarimento, così come i funzionari della polizia di Las Vegas, che a gennaio avevano richiesto un campione di DNA del giocatore ai colleghi italiani.