Dai 100 milioni a uno 0-0. Belotti ritrova il Milan, ma non segna nessuno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Pensate che Belotti lo valutavano 100 milioni e non l'hanno venduto". Nelle varie dichiarazioni dei giorni scorsi, l'ex ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha parlato anche della trattativa che vide Andrea Belotti, tuttora centravanti e capitano del Torino, vicinissimo a diventare un giocatore rossonero. Trattativa sfumata, appunto, per l'eccessiva valutazione fatta da Cairo del Gallo. L'anno scorso è andata, sostanzialmente, male a entrambi: Belotti non si è ripetuto in granata, il Milan è rimasto scottato dagli arrivi di Silva e Kalinic.

Stasera, il Gallo che lotta ma non sempre canta e il Milan si sono ritrovati. Belotti s'è speso per il suo Toro, ma non ha segnato. Il Milan si è presentato con l'artiglieria, e l'argenteria, pesante: Higuain e Cutrone. Polveri bagnate per entrambi. Non un bel modo per rivedere quella che poteva essere l'altra metà di un amore, tra Belotti e il Milan. È mancato, in fin dei conti, il feeling: tra le parti qualche tempo fa sul mercato, col gol in campo questa sera.