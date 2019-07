Dai 151,5 della Juve ai 33,7 milioni dell'Atalanta: come spendono le big

Tre settimane dall'inizio del mercato, almeno quello ufficiale, e le big hanno già spostato parecchi capitali. Da un massimo di 151,5 milioni della Juventus a un minimo, aspettando un paio di altri arrivi, dell'Atalanta, con 33,7 tra Muriel, Malinovskyi e il riscatto del lung(hissim)odegente Varnier. Si danno da fare anche Inter e Roma, sopratuttto con i prestiti con obbligo - tra Barella, Mancini e Veretout, mentre è la Lazio a galleggiare stabile intorno ai 30 milioni, di cui 13 per i riscatti di Pedro Neto e Bruno Jordao.

ATALANTA

Gasperini ha detto che vuole almeno un difensore di livello per sostituire Gianluca Mancini - il nome più interessante è quello di Gianmarco Ferrari - mentre per l'attacco è stato proposto Franco Cervi, ex craque del Benfica, reduce da una stagione con pochi chiari (e molti scuri). Sarebbe il sostituto ideale di Gomez, sia come caratteristiche - basso, tecnico, capace di calciare con entrambi i piedi - sia per la posizione in campo. Il tecnico aveva chiesto Verdi, ma 25 milioni sono considerati fuori portata. Quindici per Muriel, 13,7 più il 10% per Malinovskiy, questi i due nuovi acquisti nerazzurri.

Luis Muriel 15

Ruslan Malinovsky 13,7 (più il 10% di rivendia)

Varnier 5

33,7 milioni

INTER

Pesano molto i controriscatti dei giocatori finiti in prestito (o arrivati) nella scorsa stagione. Così Radu è stato ripreso per 12 milioni - tanto - così come Brazao, ugual reparto, per 8, poi ceduto all'Albacete. Eddy Salcedo, giovane di prospettiva, è stato pagato 8, mentre Politano a bilancio per 20. Poi i nuovi acquisti, ma meno pesanti: perché se è vero che Lazaro è arrivato per 22 - il più costoso - poi ci sono Barella, per 12 (ma ci sarà i 25 di obbligo di riscatto) e poi Sensi, per 5 (e 20 per il diritto). Un bel gruzzoletto che, con l'obbligo di Barella, arriva a 112. Altrimenti 87.

Lazaro 22

Politano 20

Barella 12 (+25 per obbligo +8 di bonus)

Sensi 5 (+20 per il diritto)

Salcedo 8

Brazao 8

Radu 12

87 milioni (112)

JUVENTUS

La punta dell'iceberg estivo è ovviamente rappresentata dall'arrivo dell'olandese Matthijs De Ligt, preso per 85,5 milioni di euro. Sempre in difesa gli investimenti per Romero, 26 ma che rimarrà al Genoa, e Demiral, 18 dal Sassuolo. Poi c'è Luca Pellegrini, ma lì è una questione contabile: lo scambio con Spinazzola ha prodotto un attivo di 7,5 milioni di euro fra la cessione dell'esterno e l'arrivo dell'ex romanista. Centocinquantuno milioni e 500, un bel gruzzolo già speso sul mercato.

De Ligt 85,5

Romero 26

Pellegrini 22

Demiral 18

151,5 milioni

LAZIO

I riscatti di Pedro Neto e Bruno Jordao sono parte integrante del bilancio 2019-20, perché Jorge Mendes li ha portati due stagioni or sono nell'ambito dell'operazione (capolavoro, per essere a dodici mesi dalla scadenza) Keita-Monaco. Entrambi sono stati poi ceduti in prestito al Braga, bloccando di fatto circa 10 milioni. Due i colpi finora: uno a destra, dopo il mancato riscatto di Romulo, è arrivato Lazzari dalla SPAL. Poi, in mezzo alla retroguardia, lo slovacco Vavro dal Copenaghen.

Lazzari 11

Vavro 10,5

Pedro Neto 8,5

Bruno Jordao 4,5

34,5 milioni

MILAN

Il riscatto di Franck Kessie, dopo due stagioni di prestito dall'Atalanta, era praticamente una formalità. Che però è costata circa 24 milioni: l'ivoriano è in vendita per circa 45, non sarà facile trovare un acquirente, visto che le offerte dalla Cina sono già state più di una volta rispedite al mittente. Nella lista degli acquisti, poi, ci sono nomi non proprio altisonanti: Theo Hernandez dal Real Madrid - dopo due stagioni così così - per 20 milioni, quando hai già tre giocatori nel ruolo (Rodriguez, Laxalt e Strinic), poi Bennacer per 18 e Krunic per 8 dall'Empoli retrocesso: possono essere degli investimenti, non certo già campionissimi. Il totale è 70 milioni, servirà almeno un difensore centrale e una spalla per Piatek.

Kessie 24

Hernandez 20

Krunic 8

Bennacer 18

70 milioni

NAPOLI

Da incorniciare l'operazione con la Roma per Manolas: 36 milioni di clausola rescissoria, 21 che tornano indietro per Amadou Diawara. Vero che l'ex Bologna ha avuto anche momenti importanti in azzurro, d'altro canto costruire una difesa con il greco e Koulibaly vuol dire dare un problema deciso agli avversari. Riscattati Meret, Ospina e Karnezis, per un totale di 28 milioni, c'è poi l'arrivo di Di Lorenzo per 8: Hysaj è in uscita, se ne parlava con l'Atletico Madrid che però, alla fine, ha virato su Trippier. Due milioni in più del Milan.

Manolas 36

Meret 22

Di Lorenzo 8

Ospina 3,5

Karnezis 2,5

Folorunsho 1

72 milioni

ROMA

Due grandi scambi, uno con Spinazzola - per Pellegrini, sborsati realmente 7,5 milioni dei 29,5 contabilizzati - e l'altro con Diawara, da cui però sono arrivati 15 milioni in più tra cessione di Manolas e l'arrivo dell'ivoriano. La vera spesa è stata fatta per il portiere: Pau Lopez, dal Betis Siviglia, per 23,5 milioni di euro più la rinuncia al riscatto di Sanabria. Versati all'Atalanta i 21 per Cristante, prelevati anche Mancini e Veretout, 3 milioni totali più 29 di riscatti: 98 finora, 127 in prospettiva giugno 2020.

Spinazzola 29,5

Pau Lopez 23,5

Cristante 21*

Diawara 21

Mancini 2 (più 13 di obbligo)

Veretout 1 (più 16 di obbligo)

98 milioni (127)