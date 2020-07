Dai 50 gol in due stagioni ai 30 in questa: CR7 divora altri record. Tutti i numeri del portoghese

Il primo nella storia a segnare almeno 50 gol in Premier League, Liga e Serie A. Ma non solo: con la doppietta siglata alla Lazio, Cristiano Ronaldo entra sempre di più nel libro dei record del calcio. Il campione portoghese diventa anche il calciatore più veloce ad arrivare a quota 50 reti (in 61 gare) in Serie A. E c'è dell'altro: dopo Hirzer, Borel II e Hasen, è il quarto calciatore della Juventus a siglare 30 marcature in una singola edizione della Serie A. Considerato che i numeri dei suoi predecessori risalgono al 1926, al 1934 e al 1952, non è un record. Ma poco ci manca.

Gare giocate nella Juventus: 85 (61 in A)

Gol segnati con la Juventus: 62 (51 in A)