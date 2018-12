Dai cambi alle contestazioni: esiste ancora il modello Udinese?

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Dal 1996 a oggi ha partecipato 11 volte alle coppe europee, mettendo in mostra grandi talenti e disputando molti campionati di vertice. Una società modello, che ha sempre anticipato i tempi, come dimostra lo Stadio di proprietà voluto fortemente e inaugurato nel 2016 al posto del vecchio Friuli. Da qualche stagione, però, qualcosa s'è inceppato nei meccanismi quasi perfetti dell'Udinese di Giampaolo Pozzo: dopo l'addio, nel 2014, di Francesco Guidolin, sulla panchina dei friulani si sono avvicendati ben 9 tecnici, di cui sei negli ultimi tre campionati (due e mezzo).

Una mancanza di continuità nel progetto tecnico e nei risultati che ha fatto più volte perdere la pazienza ai tifosi, molto delusi anche alla fine del match contro il Frosinone, pareggiato per 1-1 dai ragazzi di Davide Nicola. Il pubblico della Dacia Arena ha più volte manifestato il dissenso per la manovra poco fluida dei bianconeri, anche quando il punteggio era sull'1-0; nel finale, con De Paul e compagni alla ricerca - non troppo convinta - del gol-vittoria, è andata in scena la contestazione vera e propria, con cori anche offensivi nei confronti del patron. L'Udinese non è più quella degli scorsi anni ma, in ogni caso, la rosa ha qualità e l'obiettivo della salvezza è decisamente alla portata. Le valutazioni del caso dovranno essere rimandate a fine stagione, e saranno riflessioni a 360°.