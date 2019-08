© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul caso Paulo Dybala. I casi su presente e futuro dell'argentino non mancano: i diritti d'immagine sono stati una chiave importante per la sua estate. Dybala aveva firmato un contratto con la Star Image del suo ex agente: un contratto decennale con il quale Dybala aveva ceduto i suoi diritti intorno ai cinque milioni. Il giocatore non li ha, dunque, e questi erano fondamentali per i club inglesi. L'agente del giocatore è ora un vecchio amico di famiglia, Jorge Antun, anche se non legalmente: in ogni caso quello che ufficialmente è un venditore di automobili ha chiesto 15 milioni di commissioni. Intanto Dybala è in silenzio, non è del tutto contrario alla cessione ma vuole nel caso che sia la Juventus a metterlo nell'angolo.