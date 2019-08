© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha già cambiato ma non si ferma il Sassuolo di Giorgio Squinzi. Restano al lavoro il dg Giovanni Carnevalli e il ds Giovanni Rossi. Tra i ruoli da sistemare ci sono quelli del centravanti e forse anche un difensore centrale da regalare al 4-3-3 di Roberto De Zerbi.

La punta: via Babacar Partirà Khouma El Babacar. La destinazione è ancora da definire ma il Besiktas è in corsa così come ipotesi spagnole. In Italia c'è la SPAL e per la sostituzione l'ipotesi più concreta al momento è quella secondo cui il Sassuolo vada su Christian Kouamé in possibile uscita dal Genoa. Idee sull'esterno destro: sfumato Toprak, cresce l'ipotesi Mert Muldur del Rapid Vienna.

Un difensore in arrivo? Può cercare anche un difensore centrale il club emiliano per giocarsi il posto con Marlon e Ferrari. Tra le ipotesi di lavoro ci sono Lorenzo Tonelli in uscita dal Napoli e Gabriel Paletta che ha rescisso col Jiangsu Suning e che può rientrare in Italia anche se l'ipotesi non è di facile attuazione. Chiosa su Domenico Berardi: molteplici sondaggi, Fiorentina su tutte, Squinzi continua però a ritenerlo incedibile.