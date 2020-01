Dai fischi agli applausi. Nuova vita per Insigne, la stagione può ripartire

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto in quattro giorni. Dagli ennesimi fischi da parte dei propri tifosi nella gara contro la Fiorentina di sabato sera ai tantissimi applausi di stasera contro la Lazio. La nuova stagione di Lorenzo Insigne al Napoli potrebbe essere iniziata proprio nella gara contro la Lazio, iniziata nel migliore dei modi, con la rete che ha poi di fatto regalato la semifinale agli azzurri dopo due minuti. Ma la gara del capitano azzurro non è stata solo questo: nei momenti di sofferenza della squadra, che non sono stati pochi, il numero 24 si è sacrificato tantissimo, coprendo e ripiegando dando una mano alla difesa. Questo atteggiamento non è certo passato inosservato al popolo partenopeo e al momento della sostituzione, per la prima volta dopo tanto tempo, nei suoi confronti ci sono stati solo e soltanto applausi.

Dopo settimane molto complicate finalmente si è rivisto il miglior Insigne e questo non può che far sorridere sia Rino Gattuso che Roberto Mancini, che spera di poter averlo al meglio in vista dell'Europeo di giugno. Prima però ci saranno gli ultimi mesi della stagione con la maglia del Napoli, una stagione molto complicata che deve però scrivere il suo finale. E se da una parte sembra molto difficile il recupero in campionato, le Coppe potrebbero giocare un ruolo fondamentale. Ostacolo difficilissimo da superare in Champions League, contro il Barcellona, mentre in Coppa Italia la prossima avversaria, in semifinale sarà una tra Inter e Fiorentina, che si sfideranno mercoledì prossimo a San Siro. Niente è perduto dunque, e con un Insigne così il Napoli può puntare in alto.