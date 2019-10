Dai no alle big alla prima pagina Inter: Esposito, storia di un baby crack

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Repubblica oggi in edicola racconta la storia di Sebastiano Esposito, baby talento in prima pagina di casa Inter. Scoperto al Brescia da Roberto Clerici, allenatore delle giovanili scomparso lo scorso anno, e da Ugo Armanetti, osservatore e imprenditore. Gli stessi capaci di scoprire Andrea Pirlo ed Eugenio Corini, peraltro, a nove anni. Lo volevano Manchester City e Paris Saint-Germain ma ha detto di no, ha stregato Antonio Conte che lo ha portato anche in ritiro a Lugano e in Asia.