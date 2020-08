Dai rinnovi da discutere alle richieste: il mercato della Sampdoria è già in fermento

"Creativo". Così il direttore sportivo della Sampdoria aveva definitivo il mercato proprio alla fine del lockdown. La pandemia di Covid-19 ha sicuramente condizionato le casse delle società, comprese quelle blucerchiate. Archiviato il campionato con una salvezza arrivata a quattro giornate dalla fine, la società adesso dovrà costruire la squadra per la prossima stagione. "Voglio fare un campionato diverso. Ho sofferto troppo", così il presidente Massimo Ferrero aveva commentato a margine dell’Assemblea di Lega lo scorso 30 luglio. Dopo aver rivoluzionato il CdA, con l’ingresso fra gli altri del commercialista Gianluca Vidal al posto di Antonio Romei, adesso bisogna focalizzare l’attenzione al campo.

Prima i rinnovi - Le prime spine con cui la società, con il direttore sportivo Carlo Osti in testa, deve fare i conti sono i contratti di alcuni giocatori. Sono diversi i calciatori che andranno in scadenza al 30 giugno 2021 con il rischio di perderli a parametro zero al termine della prossima stagione. Si dovrà trattare con due colonne di centrocampo come Albin Ekdal, imprescindibile con le sue geometrie, e Karol Linetty, fra i migliori in una stagione con più ombre che luci e abile ad adattarsi anche sulle corsie laterali. Passando al reparto offensivo il club dovrà valutare anche la situazione di Gaston Ramirez, Federico Bonazzoli e Fabio Quagliarella.

Le richieste sul mercato - Una volta ultimate le situazioni contrattuali, poi si dovrà costruire la squadra per il prossimo campionato. La certezza dovrebbe essere Claudio Ranieri. Il tecnico romano, artefice numero uno incontrastato della salvezza, ha ancora un anno di contratto e attende la rosa su cui costruire una stagione certamente non tribolata come l’ultima. Con gli approdi sulle panchine di Torino e Cagliari di Giampaolo e Di Francesco sono diverse le voci di mercato - e per ora rimangono tali - che vorrebbero granata e rossoblu interessati e pedine blucerchiate: ai piemontesi piacciono Linetty e Gabbiadini - anche se è stato smentito quest’ultimo interessamento - mentre i sardi avrebbero messo nel mirino Ramirez, Murru - anche il Toro su di lui - e Tonelli. L’apertura del mercato è ancora lontana, ma la Sampdoria prova a costruire il proprio futuro.