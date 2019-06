Dai sogni agli addii per le plusvalenze: il punto sul mercato dell'Inter

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono ore caldissime per il mercato dell'Inter: per Stefano Sensi del Sassuolo le trattative vanno avanti, "non è ancora fatta e non c'è premura", ha detto l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, dopo il summit di oggi. Nell'affare Andrew Gravillon, le parti limano ora le cifre ma può entrare nella trattativa anche un altro giovane che non sarà Edoardo Vergani, nei pensieri della Roma nella trattativa per Edin Dzeko: col Sassuolo si tratta di Marco Pompetti e Thomas Schirò, . Uscita chiusa per Andrea Pinamonti: va al Genoa a titolo definitivo per 18 milioni più bonus. Resta vivo il sogno Romelu Lukaku del Manchester United, c'è distanza tra domanda e offerta: i Red Devils chiedono 75 milioni di euro. Intanto per Valentino Lazaro dell'Herta Berlino è praticamente tutto definito. Altre uscite: Andrea Adorante è andato al Parma, la firma oggi. Il Lione è sempre su Dalbert, proposta di 18 e richiesta di 20; potrebbe partire nonostante le conferme degli ultimi giorni invece Borja Valero che ha tre richieste in Spagna. Infine Lucien Agoumé, il 2002 del Sochaux arriva domani a Milano.