Dai soldi delle tv ai 65 milioni per Tonali. È Cellino show, anche contro Lotito

vedi letture

Ne ha per tutti, Massimo Cellino, nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport. Il presidente non fa sconti per nessuno, a partire da Claudio Lotito, considerato quasi il padrone della Serie A, visto che risponde anche quando la domanda va verso il presidente di Lega Serie A, Paolo Dal Pino, considerato comunque una persona in gamba con idee e personalità. E giudica lo scontro con le tv perché qualcuno aveva promesso scontri.

TUTTI SU TONALI - Il presidente del Brescia ha poi parlato del centrocampista, inseguito da quasi tutte le big e con il Barcellona che aveva proposto 65 milioni di euro per il cartellino del classe 2000. Probabilmente la situazione si risolverà in favore di una italiana, tra Juventus e Inter.

NEL MIRINO ANCHE BALOTELLI - La sua idea sembra oramai chiara a tutti, da qualche giorno. Perché per Cellino, Balotelli è una scommessa persa e si augura di non dovere arrivare alla rescissione. Intanto il centravanti non è ancora fuori squadra, perché non è arrivata una comunicazione ufficiale e lui si è tornato ad allenare.