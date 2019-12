Dai succhini al Bayer, Buffon ritrova la Juve in Champions

Fonte: inviato a Leverkusen

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’ultima volta ce la ricordiamo tutti. L’1-3 a Madrid più beffardo di sempre. Il rigore segnato Cristiano Ronaldo, il bidone della spazzatura al posto del cuore di Michael Oliver. I succhini, le lacrime. L’ultima di Gianluigi Buffon in Champions League con la maglia della Juventus, fino a stasera. Quando, salvo clamorose sorprese, il portiere numero 77 tornerà a vestire bianconero anche nella massima competizione del club. Senza record da raggiungere (le 181 presenze di Casillas sono un traguardo impensabile). Dove eravamo rimasti?

Oggi CR7 non gli farà gol. Almeno, non volontariamente, e tocchino ferro gli scaramantici. Il portoghese ha un 7 in meno ma gioca nella stessa squadra di Buffon, l’abbraccio a fine partita sarà quello tra due compagni che dividono lo spogliatoio e non tra due avversari che si rispettano. Oggi sarà il secondo portiere, una volta in più: perché alla sesta giornata di Champions, se una squadra non ha molto da chiedere, gioca il secondo portiere. E Buffon, record in Serie A da inseguire a parte, pare essersi calato nel ruolo abbastanza bene, senza creare insidie alla titolarità di Szczesny.

L’Erasmus è andato così così. Gigi ha vinto in Francia, ma non è stato primissima scelta neanche lì, almeno in campionato. In Champions, da quando ha potuto, le ha giocate tutte col PSG, ma è uscito agli ottavi di finale, come non gli accadeva dal 2016. La Juve, senza Buffon, ha vinto ancora in Italia e ha perso ancora in Europa. Sono andati via prima Marotta e poi Allegri, mentre Paratici è rimasto e ha puntato su Sarri. Dybala e Higuain sono ancora nello stesso spogliatoio, pur se non giocano spesso insieme e forse lo meriterebbero. Il Presidente del Consiglio non è più Gentiloni, Hamilton ha vinto altri due mondiali, Valentino Rossi nessuno, l’Italia ha scoperto il tennis di Berrettini e Sinner, ma anche il calcio femminile. Oliver arbitra ancora, e curiosamente ha diretto proprio l’ultima gara del Bayer in Champions. Stasera non sarà in campo, magari guarderà la Juve (di nuovo) di Buffon dal divano o magari gli fischieranno le orecchie. Farà effetto, forse. Di acqua sotto i ponti ne è passata.