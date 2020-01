Il Newcastle, pochi minuti dopo l'ufficialità dell'acquisto dall'Inter in prestito con diritto di riscatto di Valentino Lazaro, ha reso noto anche il numero di maglia che indosserà il laterale austriaco: casacca numero 23 per l'ex Hertha Berlino, che all'Inter aveva la 19.

🔢 @valentinolazaro will wear the squad number 2️⃣3️⃣ for Newcastle United!#NUFC pic.twitter.com/kdMoC4IhkU

— Newcastle United FC (@NUFC) January 24, 2020