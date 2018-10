Dal 2010 al 2018: otto anni per tornare a essere Grande Inter

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

La notte del Camp Nou del 2010, che ha preceduto il trionfo di Madrid contro il Bayern, non potrà mai essere cancellata nella mente dei tifosi nerazzurri che però, almeno in piccolissima parte, proveranno a rivivere quella gioia anche questa sera, quando la banda guidata da Luciano Spalletti tenterà di andare a prendere tre punti nello stadio del Barcellona. Alcune similitudini ci sono, anche se chiaramente bisogna andarci con i piedi di piombo, a partire dal ruolo di centravanti. Da Mauro Icardi a Diego Milito, da argentino ad argentino, da un eroe del derby all'altro. A Maurito manca ancora probabilmente il definitivo salto di qualità ma giocato partite come quelle di stasera il compito sarà certamente più agevole, anche perché il Principe non è che avesse tutta questa esperienza in Champions League quando guidò i nerazzurri al triplete.

Il secondo paragone che si può fare è legato all difesa. Skriniar, De Vrij e Miranda sono tre centrali di assoluto livello e chiunque scenda in campo può dare tante garanzie a Spalletti che, settimana dopo settimana, sta registrando tutti gli ingranaggi della sua fase difensiva. Per arrivare a far sognare i tifosi manca ancora qualche scalino ma neanche la squadra di Mourinho partì a cento all'ora, anzi, riuscì a trovare la vera compattezza e imprevedibilità nella seconda parte della stagione.

Spalletti ci proverà e per prima cosa manderà in campo i suoi al Camp Nou puntando tutto sull'autostima, come ripetuto più volte nella conferenza stampa di ieri, sfruttando il carattere e la voglia dei suoi, che sanno di avere una grande opportunità per battere una delle migliori squadre del mondo.