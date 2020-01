Dal 2010 al Tottenham: Eriksen, un Laudrup già nel mirino di mezza Italia

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Nel marzo 2010 le voci olandesi raccontavano di un Ajax pronto a blindare il nuovo Laudrup, Christian Eriksen. Da lì, da subito, fior di squadre iniziarono a vederlo. Anche l'Inter, che ora è a un passo dal danese, ma per primo fu il Milan a inserirsi sulle tracce del calciatore dei lancieri. Un tira e molla lungo anni, Eriksen è stato visionato a lungo in patria e con la Nazionale, salvo poi scegliere il Tottenham rispetto ai tanti club del nostro paese. Questi solo alcuni dei pezzi di archivio che ricordano la scoperta e la trattativa per il (probabilmente) futuro trequartista dell'Inter.

19 marzo 2010 I media olandesi sono certi: l'Ajax lavora per blindare quello che è considerato in Danimarca il nuovo Laudrup clicca qui

12 novembre 2011 Emissari del Milan volano in Danimarca: l'obiettivo è proprio Eriksen clicca qui

6 giugno 2012 Eriksen sul futuro: "Inghilterra, Italia o Spagna", ammette clicca qui

15 novembre 2012 La Gazzetta dello Sport titola: "E' Eriksen l'uomo ideale per il dopo Sneijder" clicca qui

11 febbraio 2013 L'Ajax amaro: "Non vuole rinnovare con noi" clicca qui

22 marzo 2013 L'Inter mette nel mirino di nuovo Eriksen clicca qui

14 agosto 2013 L'agente ammette: "Offerte dall'Italia" clicca qui

22 agosto 2013 Su Eriksen ci sono Roma e Milan clicca qui