Dal 4-2-fantasia di Leonardo al 4-3-casino di Allegri: con CR7 è più facile

© foto di Insidefoto/Image Sport

In principio fu il "4-2 fantasia". Ad inaugurarlo, Leonardo, ai tempi della breve esperienza da tecnico del Milan. Un modulo divertente, ma non troppo redditizio, se si considera che l'anno successivo, con uno Zlatan Ibrahimovic in più, Massimiliano Allegri vinse uno scudetto giocando un calcio estremamente più pragmatico ed efficace. Ora, però, è proprio il tecnico livornese a riprendere da dove il brasiliano aveva lasciato. Almeno a parole.

4-3-CASINO -

"Facciamo un 4-3 e poi vediamo". Così Allegri ha risposto a chi gli chiedeva se la Juventus, contro il Valencia questa sera, andrà in campo col 4-3-3. Un ammissione di quello che, di fatto, alla Vecchia Signora sta succedendo da un po' di temo. Al netto dei giudizi estetici sul calcio dei sette volte campioni d'Italia, dal suo arrivo in bianconero Allegri ha messo in atto una progressiva fuga dai dogmi tattici. 3-5-2, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2: la Juve gioca in tutti i modi e in nessun modo. È il camaleonte che invocava un altro allenatore, Claudio Ranieri, qualche anno fa.

UN CR7 IN PIÙ -

La differenza, alla fine, la fanno i grandi campioni. Nel Milan di Allegri, oltre alla progressiva emarginazione di Andrea Pirlo (poi riscoperto negli anni bianconeri), era stato, come abbiamo ricordato, l'arrivo di Ibrahimovic a rendere concreto il 4-2 fantasia del suo predecessore. Nella Juve sempre di Allegri, è l'arrivo di Cristiano Ronaldo a completare un processo già in atto. Con il portoghese, Mario Mandzukic è tornato più vicino al suo ruolo di centravanti, ma atipico. Mentre Paulo Dybala offre il suo meglio quando gioca da ibrido tra punta e trequartista, e Douglas Costa è anarchia, o casino per usare le parole di Allegri, allo stato puro. Ronaldo, tornando all'origine, è attaccante totale: svaria su tutti i fronti, è il grande protagonista di questa squadra, è inutile pensare di ingabbiarlo in qualche posizione. Il 4-3-e poi vediamo di Allegri applica in fin dei conti la stessa idea che ha portato Zidane a vincere tre Champions di fila: inquadrati dietro, ma davanti lasciamo i campioni liberi di fare quel che vogliono. Con Ronaldo, fare casino è un po' più semplice.