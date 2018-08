Dal 4-3-3 al 4-2-3-1: cambi e novità, così Ancelotti ha cambiato il Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport racconta i due Napoli di Carlo Ancelotti. Gli azzurri sono partiti male con il 4-3-3 ma il tecnico contro il Milan ha saputo correggersi: dentro Mertens e Diawara, il pallone ha iniziato a viaggiare diversamente con il 4-2-3-1. Tre uomini dietro a Milik, non banale anche l'inserimento di un centrale come Luperto come terzino sinistro bloccato.