Dal 5-0 di Bergamo all'1-1 di San Siro: quanto è migliorato (e può migliorare) il Milan di Pioli

Gomez bullizza Conti e Ilicic manda al bar tutta la difesa del Milan. Muriel segna il decimo gol del suo splendido e stranissimo campionato. C’era Suso e c’era già Stefano Pioli. Fotografie di ieri, non certo di oggi. Immagini di Atalanta-Milan. 5-0, un girone fa. Un altro campionato.

L’Atalanta non è cambiata. Anzi, ha trovato ulteriore continuità: in quel momento era quinta e oggi è seconda. Per quanto l’1-1 di ieri abbia messo definitivamente la parola fine ai sogni Scudetto, a meno di un harakiri a questo punto davvero clamoroso della Juventus. Il prossimo passo, per la Dea, è la Champions League, sopra tutto.

È cambiato il Milan. E sui rossoneri ci soffermiamo qualche riga in più. Compressa tra gli scialbi 0-0 casalinghi contro Sassuolo e Sampdoria, la batosta rimediata in caso è stata uno dei momenti più complicati per il tecnico parmigiano, arrivato proprio mentre sembrava essersi messo alle spalle le fatiche e le difficoltà del post Giampaolo. Era ancora troppo presto.

Oggi il Diavolo balla il ballo dei belli. E nessuno gli pesta i piedi. Neanche la Dea: anche col pari di ieri sera, se lo scudetto si basasse sulle ultime 10 giornate, se lo contenderebbero rossoneri e nerazzurri. Chi l’avrebbe detto, un girone fa, che il Milan sarebbe stato la miglior squadra del campionato? Forse neanche Pioli, che di questa rinascita, di quella dei vari Calabria, Kessie e Calhanoglu, è stato il principale artefice, anche (e molto) più di Ibrahimovic. E ha meritato la conferma, perché il passaggio dal 5-0 all’1-1 è soprattutto merito suo.

Niente illusioni. Però, il Milan ha ancora da crescere. Festeggiare un pareggio in casa, sia pure contro la seconda in classifica e con tante defezioni lì dietro, non è da Milan. Il primo passo è chiudere una volta per tutte il discorso Donnarumma: se i rossoneri hanno un fuoriclasse, con tutto il rispetto per Zlatan, questi è senza dubbio Gigio. Poi, certo, lo svedese. Ma col presupposto che sia sempre più chioccia e sempre meno titolare indiscutibile. Il next step non era Rangnick: era ed è dare continuità a quanto di buono fatto in questa stagione. Senza mai dimenticare che un girone fa il risultato era 5-0.