Dal Barça alla Cremonese: la parabola di Braida, ora pronto a sfidare il Monza di Berlusconi

"L'Us Cremonese comunica che a decorrere dal 1° dicembre il signor Ariedo Braida assumerà l’incarico di direttore generale del club grigiorosso". Ariedo Braida ha forse deciso di fare concorrenza a Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani? È il primo pensiero che passa per la testa leggendo quella che è sicuramente una delle notizie del giorno: uno dei dirigenti più famosi e vincenti del calcio italiano si sposta "in provincia" e si occuperà della gestione sportiva di un club di Serie B.

Dal Milan e il Barcellona alla Cremonese il passo è decisamente lungo e insolito, per un uomo di carisma come Braida: 74 anni, ha legato il suo nome indissolubilmente ai successi ottenuti con il Diavolo, di cui è stato prima dg (dal 1986 al 2002), poi direttore sportivo (dal 2002 al dicembre 2013). Dopo aver lasciato i rossoneri e un breve passaggio nella Sampdoria, è entrato a far parte dell'organigramma societario del Barcellona, ruolo abbandonato nel 2019 non senza qualche strascico. Qualche settimana fa aveva lasciato aperte le porte al "suo" Milan, adesso porterà la sua grande conoscenza ed esperienza a Cremona: la sfida col Monza è lontana (27 dicembre), ma in tanti già attendono un incrocio davvero suggestivo.