Dal barcone in mezzo al mare all'Olimpico: il sogno di Ebrima Darboe

Quando è arrivato in Italia, su un barcone e dopo un viaggio lungo sei mesi, pesava appena 50 chili. Una storia comune a tanti, che nel caso di Ebrima Darboe ha avuto un lieto fine: quella di oggi, infatti, è stata una giornata speciale per il ragazzo venuto da Bakoteh (Gambia), perché per la prima volta è andato in panchina all'Olimpico, vestendo la maglia della Roma.

Talento puro - Dalla Sicilia a una casa famiglia di Rieti, fino al sogno di giocare in Serie A. Il ragazzo classe 2001 ne ha fatta di strada, nel vero senso della parola, e ha conquistato tutti fin dal primo momento. Lo Young Rieti lo ha fatto crescere, poi è arrivata la Roma: la leggenda narra che il suo provino per il club giallorosso sia durato un quarto d'ora, giusto il tempo utile agli osservatori per rendersi conto di trovarsi di fronte a un potenziale campione. Per un anno e mezzo non ha potuto giocare a causa del suo status di richiedente asilo, poi ha esordito con la Primavera allenata da Alberto De Rossi, lo scorso 23 gennaio. Mediano capace di abbinare quantità e qualità, ha firmato il suo primo contratto da professionista poche settimane fa. La convocazione per la sfida contro il Milan è il primo capitolo di una bella storia da tramandare, di speranza e di coraggio.