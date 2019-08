Dal Bayern... al Monaco. L'estate di Mandzukic, esubero inaspettato

Niente Manchester United, forse il Borussia Dortmund, subito al Bayern Monaco. La scala delle tre idee di Mario Mandzukic per il suo futuro, dopo che è rimasto fuori dal progetto Juventus dopo un rinnovo firmato a inizio anno, rischia di farsi molto chiara. Perché il trasferimento ai Red Devils è oramai impossibile, dopo la chiusura del mercato di Premier League. Il BVB ci sta provando, ha spedito una proposta più che accettabile al calciatore che, però, nicchia. Vorrebbe tornare a segnare sotto la curva dei bavaresi, dove ha vinto una Champions nel 2013, proprio in finale contro gli acerrimi nemici del Borussia, con il gol decisivo.

OUTSIDER MONACO - Dall'Allianz Arena al Principato il passo è breve, non solo per l'assonanza nel nome delle due città. Dovesse andare via Falcao, ecco che Mario potrebbe anche fare coppia con Ben Yedder (preso giusto ieri). Alla fine il problema è che Mandzukic ha un ingaggio molto alto, superiore ai 5 milioni di euro, un ostacolo per tutte tranne per le primissime del calcio europeo. Senza la Premier, con la Liga ad attacchi completati, solo una scelta fra Francia e Germania può essere accettabile.

RISCHIO PERMANENZA? Alla fine non si può escludere del tutto la possibilità che Mandzukic rimanga alla Juventus proprio per una questione contrattuale, come Khedira. Certo è che lui, Higuain e - probabilmente - un altro attaccante sarebbero davvero troppi pure per il 4-3-3 inseguito da Maurizio Sarri.