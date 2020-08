Dal Bayern sconfitto da Mourinho a stasera: le ultime dieci finali della Champions League

Questa sera PSG e Bayern Monaco si giocano la Champions League 2019/20. Per i bavaresi è una consuetudine, come dimostrato dalle ultime dieci finali della competizione, in cui hanno partecipato tre volte, anche se l'ultima risale a sette anni fa. Prima, in assoluto, per i francesi. Di seguito le ultime dieci finali di Champions.

2018/19: Tottenham-Liverpool 0-2

2017/18: Real Madrid-Liverpool 3-1

2016/17: Juventus-Real Madrid 1-4

2015/16: Real Madrid-Atletico Madrid 1-1 (6-4 dcr)

2014/15: Juventus-Barcellona 1-3

2013/14: Real Madrid-Atletico Madrid 4-1 dts

2012/13: Borussia Dortmund-Bayern Monaco 1-2

2011/12: Bayern Monaco-Chelsea 1-1 (4-5 dcr)

2010/11: Barcellona-Manchester United 3-1

2009/10: Bayern Monaco-Inter 0-2