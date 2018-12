© foto di Federico Gaetano

Futuro lontano dal Chelsea (e dal Valencia) per Michy Batshuayi, attaccante attualmente in prestito agli spagnoli dai Blues. Il Valencia, che nel contratto di prestito aveva inserito anche un diritto di acquisto fissato a 50 milioni, vorrebbe far partire il belga a gennaio e secondo Het Laatste Nieuws il Chelsea si sta già muovendo per trovargli un'altra sistemazione. Su di lui c'è il Crystal Palace, ma nelle scorse settimane si erano interessati anche Milan, Roma, Monaco e Olympique Marsiglia. Il giocatore potrebbe spostarsi in prestito o a titolo definitivo a fronte del pagamento di 33 milioni di euro.