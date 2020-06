Dal Belgio, tanti club interessati a Jonathan David: c'è anche l'Inter

Secondo quanto riportato da Het Laatste Nieuws in Belgio, anche l'Inter si sarebbe messa sulle tracce dell'attaccante classe 2000 di proprietà del Genk Jonathan David. Il canadese di origini haitiane, ha già visto schizzare la propria valutazione oltre i 25 milioni di euro attirando anche gli interessamenti di squadre come Arsenal, Man United ed Everton in Premier, dell'Ajax in Olanda e del Porto, oltre ovviamente alla già citata Inter.